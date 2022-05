Bollate | arriva “Spazio lavoro” | un servizio di accompagnamento e sostegno al lavoro

Advertising

DietrolaNotizia : Da QR-Lab Bollate, un nuovo servizio: arriva lo Spazio lavoro - infoiteconomia : Bollate: Da QR-Lab Bollate, un nuovo servizio: arriva lo Spazio lavoro -

Il Notiziario

1234 Dopo tre mesi di attesa e di sfide a colpi di carte, finalmente si gioca. Al 'Dall'Ara' l'Inter di Simone Inzaghi recupera la sfida di ...Si gioca e per i campioni d'Italia in carica...... la squadra dà il meglio di sè e con spazio e contributo di tuttiun successo netto. Penultima giornata più difficile con un difficile risveglio nella sfida contro, in cui la squadra ... Bollate, arriva lo "Spazio lavoro": un servizio di accompagnamento e sostegno al lavoro Anche questa proposta si inserisce nelle attività di Quartiere del Comune di Bollate, finanziato dal POR-FSE Regione Lombardia, per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, gestito da Spazio Giovani Impresa So ...Con la fine dell'emergenza Covid 19 l'Agenzia delle Entrate torna a bussare alla porta delle piccole e medie imprese: "Nel 2022 molte aziende in difficoltà, serve un provvedimento di pace fiscale".