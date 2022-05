Advertising

anteprima24 : ** Bimbi maltrattati a #Scuola: tre #Maestre scelgono il rito abbreviato ** - PalermoToday : 'Ti spacco la testa', botte e minacce ai bimbi dell'asilo di Collesano: 6 maestre a processo - CasilinaNews : Ferentino, bimbi maltrattati in una scuola materna: condannate due maestre - TG24info : Ferentino – Bimbi dell’asilo maltrattati, condannate due | -

L'Opinione della Sicilia

I genitori di molti bambini che sarebbero statisi sono costituiti parte civile con l'assistenza, tra gli altri, degli avvocati Giuseppe Minà, Maria Rotondi, Giulia Abbate e Giovanni ...Questo il motivo per il quale ogni giorno itornavano a casa con gli indumenti intrisi di urina. Per non parlare delle urla e degli strattonamenti che subivano ogni giorno da parte delle ... Bambini maltrattati in un'asilo nel Palermitano: cinque maestre rinviate a giudizio Domenica 8 maggio, dalle 10, a Tor di Quinto il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo apre ai bambini le porte della Caserma Pastrengo per mostrare loro ...50Bambini maltrattati in un asilo di Collesano, rinvio a giudizio per cinque maestre 07:45Sette chili di ogni tipo di droga, arrestati due uomini e una donna 07:33Oroscopo di venerdì 6 maggio 2022 ...