Biglietti gratis per la finale di Conference League: il regalo ai tifosi della Roma presenti nel 6-1 di Bodo (Di venerdì 6 maggio 2022) I tifosi della Roma stanno vivendo un sogno: la squadra giallorossa ha staccato il pass, vincendo ieri contro il Leicester, per la finale di Conference League, in programma per il 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. Per l’occasione, la società giallorossa ha deciso di rendere tutto ancora più magico, premiando una parte dei suoi tifosi, La Roma ha comunicato oggi come “la Società ha deciso di assegnare i Biglietti dell’ultimo atto di questa prima edizione di Conference League, in calendario mercoledì 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord!“. Il ringraziamento della Società Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Istanno vivendo un sogno: la squadra giallorossa ha staccato il pass, vincendo ieri contro il Leicester, per ladi, in programma per il 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. Per l’occasione, la società giallorossa ha deciso di rendere tutto ancora più magico, premiando una parte dei suoi, Laha comunicato oggi come “la Società ha deciso di assegnare idell’ultimo atto di questa prima edizione di, in calendario mercoledì 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord!“. Il ringraziamentoSocietà Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati...

