Advertising

newsbiella : I risultati di equipaggi e navigatori Biella Corse al Valli Ossolane e al Valsugana Historic Rally - rallystorici : I risultati di equipaggi e navigatori Biella Corse al Valsugana Historic Rally - #Biellacorse #Opelkadettgsi… -

newsbiella.it

Inizia questo fine settimana, in Sicilia, la stagione dei due equipaggiche partecipano all'edizione 2022 del Trofeo Toyota Yaris GR Cup. La 106ª edizione della Targa Florio, infatti, oltre a essere la terza prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, sarà ...Risultati soddisfacenti per gli equipaggi e i navigatoriin gara questo fine settimana in Val d'Ossola e in Trentino Alto Adige. Rally Valli Ossolane Due dei tre equipaggi al via del 58° Rally Valli Ossolane hanno portato a termine la gara. ... Biella Corse al via del Toyota Yaris Cup con Romagnoli-Menegaldo BIELLA – Un Capodanno di diversi anni or sono ... cioè il giorno stesso in cui la Russia decideva di muovere guerra contro l’Ucraina. Corsi e ricorsi storici per una terra che non conosce pace.Junior Team. Ciclisti a Roma e a Biella Da applausi inoltre la prestazione degli Juniores biassonesi che, dopo aver corso all’attacco il “Gp Liberazione di Roma” con un attivissimo Riccardo Sacchetti ...