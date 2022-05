Berlusconi lancia la convention di Forza Italia | ' Il 20 maggio a Napoli per il futuro del paese'

(Di venerdì 6 maggio 2022) In una lettera a militanti e simpatizzanti dipubblicata su Facebook, Silvioha annunciato una mobilitazione per il 20, a, per il 'dell'": "Il nostro ...

In una lettera a militanti e simpatizzanti di Forza Italia pubblicata su Facebook, Silvioha annunciato una mobilitazione per il 20 maggio, a Napoli, per il 'Futuro dell'Italia": "Il nostro incontro a Roma l'8 e il 9 aprile è stato un grande successo, sia per la qualità degli ...Lo scrive Silvioin una lettera inviata ai dirigenti di Fi. "Per questo - assicura il Cav - vogliamo che il nostro incontro sia anche l'occasione di un colloquio e di un confronto fra Nord ... Forza Italia, Berlusconi lancia la convention a Napoli: «Non si parlerà soltanto di Sud» Berlusconi: "Dopo il successo dell'incontro di Roma, abbiamo deciso di svolgere un altro incontro a Napoli, dedicato al 'Futuro dell'Italia'" ...«Dopo il successo dell'incontro di Roma, abbiamo deciso di svolgere un altro incontro a Napoli, dedicato al 'Futuro dell'Italia', che comincerà venerdì 20 maggio ...