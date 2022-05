Bergamo, lavoratori in presidio bloccano l’uscita dei furgoni dall’azienda: “Sfruttati e minacciati, turni da 50 ore su 7 giorni senza ferie e malattia” (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono in presidio, dalle 8 di stamattina, per il terzo sciopero. Sono i lavoratori dell’azienda di Pedrengo (Bergamo), la Birman Food – che conta una quindicina di dipendenti – che denunciano pessime condizioni di lavoro. “Fanno turni massacranti dal lunedì alla domenica, alcune volte, lavorando anche 10-12 ore al giorno – spiega Rosanna Canestrale della Cub Bergamo – ma hanno contratti da quattro ore al giorno”. I lavoratori, esasperati, si sono rivolti alla Confederazione unitaria di base. Così sono iniziati gli scioperi per portare i proprietari della ditta (che produce kebab e il cui fatturato, nel 2020, ammontava a circa 1,2 milioni di euro) a sedersi al tavolo per “trovare una soluzione, ma al momento non ci hanno ricevuti e non sembrano intenzionati a farlo – continua Canestrale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono in, dalle 8 di stamattina, per il terzo sciopero. Sono idell’azienda di Pedrengo (), la Birman Food – che conta una quindicina di dipendenti – che denunciano pessime condizioni di lavoro. “Fannomassacranti dal lunedì alla domenica, alcune volte, lavorando anche 10-12 ore al giorno – spiega Rosanna Canestrale della Cub– ma hanno contratti da quattro ore al giorno”. I, esasperati, si sono rivolti alla Confederazione unitaria di base. Così sono iniziati gli scioperi per portare i proprietari della ditta (che produce kebab e il cui fatturato, nel 2020, ammontava a circa 1,2 milioni di euro) a sedersi al tavolo per “trovare una soluzione, ma al momento non ci hanno ricevuti e non sembrano intenzionati a farlo – continua Canestrale ...

