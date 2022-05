Beautiful anticipazioni | Carter chiude | Thomas indaga e vuole la verità da Vinny

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 6 maggio 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diche ci aspetta domani, 7 maggio 2022? Come sempre si va in onda anche al sabato. Domani doppio appuntamento con la soap americana, con un episodio più lungo del solito che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 13,40 alle 14,20 circa. E non potevano mancare le nostreche ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate diin onda in Italia nel mese di maggio 2022. Flo finalmente è serena: è stata riaccolta dalla famiglia Logan e anche Brooke sembra finalmente essere in pace con la figlia di Shauna, nonostante tutto…Mentre tra Paris e Zende le cose sembrano andare nel migliore dei modi, la ragazza ha apprezzato moltissimo il vestito che lo stilista ha disegnato per lei, non vanno a buon fine i tentativi di Zoe ...