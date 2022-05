(Di venerdì 6 maggio 2022) Francoforte, 6 mag. (Adnkronos/Dpa) - La Bce deve valutare un rialzo deiin tempi brevi perché "non dobbiamo aspettare troppo a lungo" visto che "la '' che si è aperta per azioni di politica monetaria si stalentamente e dobbiamo assicurarci di fare qualcosa" già nel 2022. L'invito all'Eurotower a intervenire arriva dal presidente della Bundesbank tedesca, Joachimche - quanto alle possibili ripercussioni di un rialzo - ha spiegato di non avere il timore che la fine della politica monetaria ultra-accomodante della Bce possa soffocare l'economia. Sulla base dei dati attuali, ha previsto che non ci sarà una recessione. "Al momento" ha spiegato "non considero l'argomento secondo cui la politica monetaria dovrebbe dare prova di moderazione ora solo perché la situazione economica reale è molto ...

Bce: Nagel, 'finestra intervento contro inflazione si sta chiudendo, rialzare i tassi'

Bce: Nagel, 'finestra intervento contro inflazione si sta chiudendo, rialzare i tassi' Francoforte, 6 mag. (Adnkronos/Dpa) - La Bce deve valutare un rialzo dei tassi in tempi brevi perché "non dobbiamo aspettare troppo a lungo" visto che "la 'fine ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - "La finestra di opportunita' che si e' aperta per procedere ad azioni iniziali di politica monetaria si sta chiudendo lentamente e dobbiamo assicurarc ...