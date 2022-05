Basta armi all'Ucraina: italiani stanci della guerra. L'accusa: filo-putiniani da record (Di venerdì 6 maggio 2022) La maggioranza degli italiani resta contraria all'invio di armi in Ucraina. Durante l'ultima puntata del talk politico Piazza Pulita, giovedì 5 maggio, il conduttore Corrado Formigli ha mostrato il nuovo sondaggio ProgerIndex Research. Alla domanda “Siete favorevoli o contrari all'invio di armi in Ucraina?” il 44,8% degli italiani ha risposto di essere contrario (+1,2% rispetto a giovedì 27 aprile), il 38,5% è favorevole (+2% rispetto a giovedì 27 aprile), il 16,7% non sa o non risponde (-3,2%). Il conduttore Corrado Formigli ha osservato che per paura, egoismo, intuizione dei rischi, gli interpellati non vogliono continuare ad armare la resistenza dei soldati e del popolo ucraino. Tra le ipotesi anche quella non secondaria che un comportamento simile allunghi il conflitto e non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) La maggioranza degliresta contraria all'invio diin. Durante l'ultima puntata del talk politico Piazza Pulita, giovedì 5 maggio, il conduttore Corrado Formigli ha mostrato il nuovo sondaggio ProgerIndex Research. Alla domanda “Siete favorevoli o contrari all'invio diin?” il 44,8% degliha risposto di essere contrario (+1,2% rispetto a giovedì 27 aprile), il 38,5% è favorevole (+2% rispetto a giovedì 27 aprile), il 16,7% non sa o non risponde (-3,2%). Il conduttore Corrado Formigli ha osservato che per paura, egoismo, intuizione dei rischi, gli interpellati non vogliono continuare ad armare la resistenza dei soldati e del popolo ucraino. Tra le ipotesi anche quella non secondaria che un comportamento simile allunghi il conflitto e non ...

