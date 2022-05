Basket, Champions League 2022: Tenerife e Manresa in finale, Hapoel Holon e Ludwigsburg battute (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sono concluse da poco le semifinali della Basketball Champions League, con la Final Four in svolgimento a Bilbao (Spagna). Saranno Tenerife e Manresa, in un derby iberico, ad affrontarsi nell’atto finale di domenica sera, dopo aver battuto rispettivamente Hapoel Holon e Ludwigsburg. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le sfide di quest’oggi. Hapoel Holon-Tenerife 71-78 (13-20, 20-22, 18-17, 20-19) E’ Tenerife la prima finalista della competizione continentale più importante organizzata dalla FIBA. Gli spagnoli prevalgono sugli israeliani dell’Hapoel Holon (allenati nei mesi scorsi dall’attuale coach di Napoli Maurizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sono concluse da poco le semifinali dellaball, con la Final Four in svolgimento a Bilbao (Spagna). Saranno, in un derby iberico, ad affrontarsi nell’attodi domenica sera, dopo aver battuto rispettivamente. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le sfide di quest’oggi.71-78 (13-20, 20-22, 18-17, 20-19) E’la prima finalista della competizione continentale più importante organizzata dalla FIBA. Gli spagnoli prevalgono sugli israeliani dell’(allenati nei mesi scorsi dall’attuale coach di Napoli Maurizio ...

