Bando direzione artistica Città Spettacolo, Alternativa per Benevento: "Confermate le nostre preoccupazioni" (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Confermate le nostre preoccupazioni sulla procedura seguita per l'affidamento dell'incarico di direttore artistico di Città Spettacolo (e altre manifestazioni) a Renato Giordano". Comincia così la nota stampa a firma dei consiglieri comunali di 'Alternativa per Benevento'. "I revisori dei conti, – prosegue la nota – in risposta alle osservazioni da noi formulate hanno infatti chiarito tre cose importanti: 1) L'atto di nomina di Giordano, come da noi espressamente richiesto, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione; 2) Ai sensi dell'articolo 191 del Tuel gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente ...

