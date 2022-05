Bandi istruzione | finanziate dal Pnrr le nuove scuole di Bergamo | Caravaggio e Telgate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 maggio 2022)sì. Dalmine e Foresto Sparso no. È quanto emerge, in estrema sintesi, dalle graduatorie relative all’avviso pubblico per la realizzazione diinnovative, sostenibili, sicure e inclusive, pubblicato nel dicembre dello scorso anno e inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea. Aperto a tutti gli enti locali, il bando ha accolto le candidature fino all’8 febbraio e ha messo sul piatto risorse pari a 800 milioni di euro ripartiti su base regionale, 86,5 dei quali destinati alla Regione Lombardia con l’obiettivo di “realizzareinnovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica ...