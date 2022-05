Ballo della scuola vietato alle coppie omosessuali, insorge il Partito Gay (Di venerdì 6 maggio 2022) Non si placa la polemica sul Ballo della scuola vietato alle coppie gay in un liceo di Prato, in Toscana. «Al liceo Convitto Nazionale Cicognini di Prato, tra i licei più prestigiosi della Toscana, frequentato anche da Gabriele D'Annunzio, al Ballo di scuola sono stati vietati abbinamenti tra ragazzi e ragazze dello stesso sesso, con la motivazione della preside che tali coppie non rispettavano la tradizione centenaria della scuola». Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i Diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale. «Quanto accaduto è inaccettabile, ricordiamo alla preside che in Italia esistono le unioni civili, che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Non si placa la polemica sulgay in un liceo di Prato, in Toscana. «Al liceo Convitto Nazionale Cicognini di Prato, tra i licei più prestigiosiToscana, frequentato anche da Gabriele D'Annunzio, aldisono stati vietati abbinamenti tra ragazzi e ragazze dello stesso sesso, con la motivazionepreside che talinon rispettavano la tradizione centenaria». Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoceGay per i Diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale. «Quanto accaduto è inaccettabile, ricordiamo alla preside che in Italia esistono le unioni civili, che ...

