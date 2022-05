Babushka Z, la nonnina del Donbass con la bandiera dell’Urss è diventata il simbolo della liberazione dell’Ucraina! (Di venerdì 6 maggio 2022) Mariupol è una città in macerie quasi completamente in mano ai russi, ma per Mosca è anche un simbolo e come tale ha bisogno di ritualità e icone: lo mostra la statua appena eretta della ‘Babushka’ ucraina con la bandiera rossa, la nonnina del Donbass russofona e russofila che ha rifiutato il cibo dai soldati Leggi su freeskipper (Di venerdì 6 maggio 2022) Mariupol è una città in macerie quasi completamente in mano ai russi, ma per Mosca è anche une come tale ha bisogno di ritualità e icone: lo mostra la statua appena eretta’ ucraina con larossa, ladelrussofona e russofila che ha rifiutato il cibo dai soldati

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mariupol è una città quasi completamente in mano ai russi ma per Mosca è anche un simbolo e ha bisogno di… - freeskipperIT : Babushka Z, la nonnina del Donbass con la bandiera dell'Urss è diventata il simbolo della liberazione dell'Ucraina.… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il vice capo dello staff di Putin ha inaugurato a #Mariupol una statua in favore dell'invasione russa. Il monumento ritrae “Ba… - PaolilloLuca : RT @RaiNews: Il vice capo dello staff di Putin ha inaugurato a #Mariupol una statua in favore dell'invasione russa. Il monumento ritrae “Ba… - RaiNews : Il vice capo dello staff di Putin ha inaugurato a #Mariupol una statua in favore dell'invasione russa. Il monumento… -