Azioni e obbligazioni Carige | Martingale Risk ottiene dall' ACF il rimborso di 15mila euro

(Roma, 6 maggio 2022 ) - Nuova vittoria per Martingale Risk. I loro clienti, dopo aver acquistato Azioni e obbligazioni Carige senza una corretta informazione sui rischi, hanno ottenuto il rimborso di 15mila euro dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Roma, 6 maggio 2022 - Nuova vittoria per Martingale Risk, che ha ottenuto una sentenza favorevole da parte dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), permettendo il recupero di 15mila euro a favore di alcuni imprenditori Emiliani. In seguito all'analisi della società di ingegneria finanziaria e di consulenza legale leader in Italia, è emerso come la banca intermediaria abbia venduto ...

