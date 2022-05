Avete prelevato questa cifra al bancomat? Ecco perché scatta l' inferno del Fisco | l' errore fatale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Fate molta attenzione al prelievo. L'esecutivo infatti sta studiando nuove misure per mettere un freno all'evasione fiscale e di fatto sono finite nel mirino delle abitudini degli italiani legate ai pagamenti e all'uso dei contanti. Come è noto da giugno debutta la stretta sui Pos: i commercianti infatti non potranno più rifiutarsi di accettare il pagamento con carta. Chi non rispetterà questo nuovo obbligo, rischia la multa. Ma come dicevamo, fate attenzione all'uso del, soprattutto in fase di prelievo all'atm o allo sportello. Una delle operazioni più comuni per milioni di italiani dunque può finire nel mirino del. L'Agenzia delle Entrate, come riporta LaNotizia, sta concentrando tutti i suoi controlli sull'uso della carta collegata al conto corrente. È nelle pieghe dei ...