Avellino | settimana prossima il summit per delineare il futuro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ previsto per lailtra la società guidata dalla famiglia D’Agostino e il direttore sportivo Enzo De Vito. La riunione a fiume servirà per rilanciare il progetto, dopo la cocente eliminazione nei playoff ad opera del Foggia. Saluti in arrivo per il tecnico Carmine Gautieri che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza. Il rinnovo scattava in caso di qualificazione alla finale playoff. I primi profili per lo scranno biancoverde portano a Roberto Taurino in questa stagione alla Virtus Francavilla; Roberto Cevoli che ha chiuso la stagione al quarto posto in classifica con il Renate. Più defilato c’è l’ex, Mirko Cudini che ha salutato il Campobasso dopo aver blindato la salvezza. Dalla scelta del nuovo ...