Autostrade tornano allo Stato: ai Benetton 8,2 miliardi, a noi solo le macerie del Morandi (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Si è chiusa ufficialmente la lunga storia di Autostrade e della famiglia Benetton. L’uscita della famiglia trevigiana è avvenuta ieri, quando la capogruppo Atlantia ha comunicato di aver perfezionato la cessione dell’88,06% del capitale di Aspi alla cordata composta da Cassa Depositi e Prestiti (51%) e dai fondi Blackstone e Macquarie (24,5% ciascuno). Un matrimonio – quello tra la dinastia di Ponzano e Autostrade per l’Italia – fatto di tanti dividendi, pochi investimenti, ancora meno manutenzioni. La cartina di tornasole delle privatizzazioni in un ambito che è monopolio naturale per eccellenza e in cui una rendita di posizione è stata trasferita a condizioni di assoluto favore nelle mani di pochi. Volevano creare il libero mercato laddove un mercato non può esistere. Ci siamo ritrovati con un ristretto oligopolio a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Si è chiusa ufficialmente la lunga storia die della famiglia. L’uscita della famiglia trevigiana è avvenuta ieri, quando la capogruppo Atlantia ha comunicato di aver perfezionato la cessione dell’88,06% del capitale di Aspi alla cordata composta da Cassa Depositi e Prestiti (51%) e dai fondi Blackstone e Macquarie (24,5% ciascuno). Un matrimonio – quello tra la dinastia di Ponzano eper l’Italia – fatto di tanti dividendi, pochi investimenti, ancora meno manutenzioni. La cartina di tornasole delle privatizzazioni in un ambito che è monopolio naturale per eccellenza e in cui una rendita di posizione è stata trasferita a condizioni di assoluto favore nelle mani di pochi. Volevano creare il libero mercato laddove un mercato non può esistere. Ci siamo ritrovati con un ristretto oligopolio a ...

