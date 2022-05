Autostrade per l'Italia torna allo Stato: ok alla cessione per 8,2 miliardi di euro (Di venerdì 6 maggio 2022) Con la firma di ieri si chiude un capitolo lungo ben 23, quando Autostrade per l'Italia venne ceduta, nel lontano 1999, dallo Stato al cordata guidata dalla famiglia Benetton. Una trattativa ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) Con la firma di ieri si chiude un capitolo lungo ben 23, quandoper l'venne ceduta, nel lontano 1999, dal cordata guidata dfamiglia Benetton. Una trattativa ...

ilpost : Autostrade per l’Italia è stata venduta a Cassa Depositi e Prestiti per 8,2 miliardi di euro - sempregilda : RT @geascanca: Vi interesserà sapere che ieri lo Stato ha versato circa 8 miliardi ad Atlantia (cioè ai Benetton) per riprendersi Autostrad… - FonteUfficiale : La holding Atlantia ha concluso la vendita di Autostrade per l’Italia a Cassa Depositi e Prestiti, la società finan… - infoiteconomia : Autostrade allo Stato per 8,2 miliardi. Possetti: 'Uno smacco al nostro dolore' - massimo_san : RT @cesco_78: Sono oggettivamente perplesso sul futuro della rete autostradale -