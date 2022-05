Autostrade per lItalia - Perfezionata la vendita, la società torna in mani pubbliche (Di venerdì 6 maggio 2022) Con una breve nota, Atlantia, la holding che gestisce concessioni autostradali e aeroportuali e che fa riferimento alla famiglia Benetton, ha reso noto di aver perfezionato la cessione della propria quota di partecipazione in Autostrade per l'Italia, pari all'88,06% del capitale e dei diritti di voto, in favore del consorzio formato da Cdp Equity (Cassa depositi e prestiti, che ha rilevato il 51% della società), Blackstone Infrastructure Partners (per il 24,5%) e Macquarie Asset Management (per il 24,5%). La cessione è avvenuta per un controvalore di 8.198,8 milioni di euro, al netto di aggiustamenti minori previsti dal contratto di cessione. Lungo percorso. Si chiude così una vicenda iniziata quasi quattro anni fa con il tragico crollo del Ponte Morandi di Genova, costato la vita a 43 persone, dopo il quale una parte del mondo politico aveva invocato ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 maggio 2022) Con una breve nota, Atlantia, la holding che gestisce concessioni autostradali e aeroportuali e che fa riferimento alla famiglia Benetton, ha reso noto di aver perfezionato la cessione della propria quota di partecipazione inper l'Italia, pari all'88,06% del capitale e dei diritti di voto, in favore del consorzio formato da Cdp Equity (Cassa depositi e prestiti, che ha rilevato il 51% della), Blackstone Infrastructure Partners (per il 24,5%) e Macquarie Asset Management (per il 24,5%). La cessione è avvenuta per un controvalore di 8.198,8 milioni di euro, al netto di aggiustamenti minori previsti dal contratto di cessione. Lungo percorso. Si chiude così una vicenda iniziata quasi quattro anni fa con il tragico crollo del Ponte Morandi di Genova, costato la vita a 43 persone, dopo il quale una parte del mondo politico aveva invocato ...

