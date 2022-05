“Auguri vita mia” | Romina Power non lo ha mai dimenticato Spunta la FOTO che non ti aspetti

Advertising

lulligia : Vita mia auguri Io li amo punto ???? #aka7even #LDA #comelaprimavolta - aka7even___ : ‘’AUGURI VITA MIA’’?????? loro si sono dati proprio un pezzo di cuore #aka7even #comelaprimavolta #LDA @Aka7evenreal A… - sonoyongbok : @sonobaekhyun2 BAEK VITA tanti auguri vecchio passa una bella giornata, ti amo molto ??? - coralinemood : 'AUGURI VITA' STO PIANGENDO ?? - coralinemood : RT @perfettacosi__: “Auguri vita”????? #comelaprimavolta -

Il Sussidiario.net

... con glipieni d'amore della sua mamma. La top model 48enne, sposata con Tom Kauliz dal 2019, ha dedicato alla figlia un video speciale in cui viene raccontata ladella ragazza tramite ......per il suo compleanno. Il presidente " riporta la Chiesa greco cattolica ucraina (Ugcc) - ha espresso il suo profondo rispetto per Sua Beatitudine e per la sua partecipazione attiva alla... AUGURI DI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022/ Le frasi: “Le madri reggono l'eterno” Una vita dura e intensa, una lavoratrice instancabile, un grande spirito e una autoironia contagiosa. Questa è Beppina Bargellini classe 1922, un’altra centenaria del nostro comune. Ieri il Sindaco è ...Leni Klum, figlia della top model Heidi e di Flavio Briatore, festeggia i suoi 18 anni. Gli auguri della mamma sono pieni d'amore.