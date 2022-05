Attenzione, un nuovo mostro in città: bambini in pericolo – l’allarme della Postale (Di venerdì 6 maggio 2022) La Polizia Postale si è accodata all’allerta lanciato da quella britannica sul mostro che potrebbe essere pericoloso per i più piccoli. I contenuti che si possono trovare sul web possono essere percepiti in maniera diversa in base alle fasce d’età. Non a caso, come succede anche in televisione, i contenuti adatti agli adulti sono segnalati e possono essere bloccati attraverso il filtro del parental control. Ci sono però casi in cui il filtro del parental control non è efficace, poiché canali o video che tendenzialmente sono considerati innocui, possono avere effetti nocivi sulla psiche dei bambini. Questo è il caso del cartone animato Poppy Playtime che ha per protagonista l’ormai iconico Huggy Wuggy. Si tratta di un orsetto di peluche dal manto blu, con gli occhi spiritati e con la dentatura aguzza ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 maggio 2022) La Poliziasi è accodata all’allerta lanciato da quella britannica sulche potrebbe essereso per i più piccoli. I contenuti che si possono trovare sul web possono essere percepiti in maniera diversa in base alle fasce d’età. Non a caso, come succede anche in televisione, i contenuti adatti agli adulti sono segnalati e possono essere bloccati attraverso il filtro del parental control. Ci sono però casi in cui il filtro del parental control non è efficace, poiché canali o video che tendenzialmente sono considerati innocui, possono avere effetti nocivi sulla psiche dei. Questo è il caso del cartone animato Poppy Playtime che ha per protagonista l’ormai iconico Huggy Wuggy. Si tratta di un orsetto di peluche dal manto blu, con gli occhi spiritati e con la dentatura aguzza ...

Advertising

Confagri_Mn : Peste suina: nuovo caso nel Lazio «Attenzione massima, un'epidemia in @RegLombardia sarebbe disastrosa» spiega il p… - LoVolante : ?? Nuovo Podcast! 'Proposta di abolizione della bocciatura - analizziamo!' su @Spreaker #attenzione #bocciatura… - rugiada71 : RT @Salvato20064124: @Nicolametrano Na sorta di Decamerome ? Maestro sei il nuovo Boccaccio, no nel senso di Barattolo attenzione. - Salvato20064124 : @Nicolametrano Na sorta di Decamerome ? Maestro sei il nuovo Boccaccio, no nel senso di Barattolo attenzione. - giovaway : @crypto_gateway Inoltre c'è di nuovo il fine settimana, quindi ATTENZIONE -