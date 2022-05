“Attenta a quello che fai”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo convince sempre meno. Piovono attacchi (Di venerdì 6 maggio 2022) I naufraghi sono sull’Isola da oltre un mese. E la difficile situazione inizia a provocare reazioni sullo stato d’animo dei partecipanti del reality condotto da Ilary Blasi. Sono giorni che si susseguono le discussioni, gli scontri, le liti. L’ultima riguarda Lory Del Santo. Ma prima un’altra ha visto protagonisti Nicolas Vaporidis, Clemente Russo e Laura Maddaloni. L’attore ha accusato l’ex pugile di averlo minacciato. Subito è intervenuta anche la moglie Laura Maddaloni, che ha difeso il marito e poi ha rilanciato. Laura Maddaloni ha accusato Nicolas Vaporidis di aver alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. Poi ha chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile. A questo punto Nicolas non c’ha visto più: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? Certo, perché le si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) I naufraghi sono sull’da oltre un mese. E la difficile situazione inizia a provocare reazioni sullo stato d’animo dei partecipanti del reality condotto da Ilary Blasi. Sono giorni che si susseguono le discussioni, gli scontri, le liti. L’ultima riguardaDel. Ma prima un’altra ha visto protagonisti Nicolas Vaporidis, Clemente Russo e Laura Maddaloni. L’attore ha accusato l’ex pugile di averlo minacciato. Subito è intervenuta anche la moglie Laura Maddaloni, che ha difeso il marito e poi ha rilanciato. Laura Maddaloni ha accusato Nicolas Vaporidis di aver alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. Poi ha chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile. A questo punto Nicolas non c’ha visto più: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? Certo, perché le si era ...

Advertising

fr4goIina : @yeouvbii @wonderhyunx @hwangxrtl attenta a quello che dici… - CambreGasil : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non ha detto quello che lei vorrebbe contestare. Mi spiace. Sia più attenta. - gatta_loca : l’aborto: si riempiono la bocca di parole come “rispetto per la vita”, ma evidentemente dopo attenta selezione. Que… - Jessiccuccia36 : @AmandaS74905946 attenta a quello che dici perche ancora non abbiamo eliminato dal ig di demet quella persona è fi… - AdaDellalba : @Leonard1306__ @BordinClaudio Certo che gufa parecchio eh!!! ?????? Ma che vuole? Tanto non è un problema suo, eventu… -