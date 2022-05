Atletica, Marcell Jacobs rischia di saltare la gara di Nairobi! Problemi intestinali per il Campione Olimpico (Di venerdì 6 maggio 2022) Marcell Jacobs sta facendo i conti con una serie di Problemi intestinali e rischia di non scendere in pista domani (sabato 7 maggio) per il suo debutto stagionale all’aperto. Il Campione Olimpico dei 100 metri deciderà soltanto nel corso della mattina se presentarsi effettivamente ai blocchi di partenza a Nairobi (Kenya), dove è prevista una tappa del World Continental Tour (livello gold). Il velocista bresciano aveva optato per questa uscita in terra africana, stuzzicato dalle eccellenti condizioni ambientali (1800 metri di altitudine e ottimo vento), per tornare a correre la distanza prediletta all’aperto dopo l’apoteosi di Tokyo e per cercare una superba prestazione cronometrica. A dare la notizia è stato il suo allenatore Paolo Camossi attraverso i canali federali, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)sta facendo i conti con una serie didi non scendere in pista domani (sabato 7 maggio) per il suo debutto stagionale all’aperto. Ildei 100 metri deciderà soltanto nel corso della mattina se presentarsi effettivamente ai blocchi di partenza a Nairobi (Kenya), dove è prevista una tappa del World Continental Tour (livello gold). Il velocista bresciano aveva optato per questa uscita in terra africana, stuzzicato dalle eccellenti condizioni ambientali (1800 metri di altitudine e ottimo vento), per tornare a correre la distanza prediletta all’aperto dopo l’apoteosi di Tokyo e per cercare una superba prestazione cronometrica. A dare la notizia è stato il suo allenatore Paolo Camossi attraverso i canali federali, ...

