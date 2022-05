Atletica, Marcell Jacobs insegue il primo ruggito stagionale: sfruttare l’altitudine e sfondare il muro dei 10”. E Tortu… (Di venerdì 6 maggio 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per il suo attesissimo debutto stagionale all’aperto. Il Campione Olimpico dei 100 metri esordirà sabato 7 maggio a Nairobi, dove andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold). Il velocista lombardo ha scelto la capitale del Kenya per sfrecciare sui 100 metri, distanza su cui non si esibisce dalla notte magica di Tokyo. L’azzurro, che in inverno ha conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor, cercherà di sfruttare i 1.800 metri di altitudine per timbrare un tempo di lusso, provando a scendere subito in maniera consistente sotto i 10 secondi. Marcell Jacobs sarà chiamato al vibrante confronto con lo statunitense Fred Kerley e con il keniano Ferdinand Omanyala, entrambi già capaci di abbattere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)si sta preparando per il suo attesissimo debuttoall’aperto. Il Campione Olimpico dei 100 metri esordirà sabato 7 maggio a Nairobi, dove andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold). Il velocista lombardo ha scelto la capitale del Kenya per sfrecciare sui 100 metri, distanza su cui non si esibisce dalla notte magica di Tokyo. L’azzurro, che in inverno ha conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor, cercherà dii 1.800 metri di altitudine per timbrare un tempo di lusso, provando a scendere subito in maniera consistente sotto i 10 secondi.sarà chiamato al vibrante confronto con lo statunitense Fred Kerley e con il keniano Ferdinand Omanyala, entrambi già capaci di abbattere il ...

