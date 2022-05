Atletica, Jacobs: “Vorrei correre come mai prima d’ora” (Di venerdì 6 maggio 2022) Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha parlato alla stampa alla vigilia del meeting di Nairobi con l’argento Fred Kerley, nella prima delle sfide dirette che si materializzeranno anche in Wanda Diamond League a Eugene (28 maggio) e nell’attesissima serata romana del Golden Gala Pietro Mennea il 9 giugno. Di seguito il suo intervento: “So che questa pista è molto performante e non vedo l’ora di gareggiare, avrò rivali validi e mi auguro di correre veloce come mai fatto prima. Sarebbe importante iniziare subito con un successo”. Di seguito, anche le parole di Filippo Tortu, al debutto stagionale sui 200 metri: “Ho davvero tanta voglia di gareggiare e di confrontarmi con un parterre di campioni di livello altissimo. È la ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Marcell, campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha parlato alla stampa alla vigilia del meeting di Nairobi con l’argento Fred Kerley, nelladelle sfide dirette che si materializzeranno anche in Wanda Diamond League a Eugene (28 maggio) e nell’attesissima serata romana del Golden Gala Pietro Mennea il 9 giugno. Di seguito il suo intervento: “So che questa pista è molto performante e non vedo l’ora di gareggiare, avrò rivali validi e mi auguro divelocemai fatto. Sarebbe importante iniziare subito con un successo”. Di seguito, anche le parole di Filippo Tortu, al debutto stagionale sui 200 metri: “Ho davvero tanta voglia di gareggiare e di confrontarmi con un parterre di campioni di livello altissimo. È la ...

