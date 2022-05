Atalanta-Muriel: futuro incerto, spunta la Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) Atalanta-Muriel, si respira aria di addio. Questo è lo scenario prospettato da radio mercato dato lo stallo che regna intorno al rinnovo contrattuale dell’attaccante colombiano. Non è quindi da escludere la sua cessione con la Roma che avrebbe già sondato il terreno. Atalanta-Muriel: È DAVVERO FINITA? I nerazzurri stanno riflettendo sul futuro del loro attaccante m. Nonostante sia ancora appetibile da tante squadre, malgrado i 31 anni, il colombiano non ha mai trovato la giusta continuità in questa stagione senza incidere più di tanto. Per di più, a ciò si aggiungono i numerosi infortuni che lo hanno frenato. Ecco perché, in virtù di ciò e di un contratto in scadenza nel 2023, la Dea potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire per poter monetizzare senza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022), si respira aria di addio. Questo è lo scenario prospettato da radio mercato dato lo stallo che regna intorno al rinnovo contrattuale dell’attaccante colombiano. Non è quindi da escludere la sua cessione con lache avrebbe già sondato il terreno.: È DAVVERO FINITA? I nerazzurri stanno riflettendo suldel loro attaccante m. Nonostante sia ancora appetibile da tante squadre, malgrado i 31 anni, il colombiano non ha mai trovato la giusta continuità in questa stagione senza incidere più di tanto. Per di più, a ciò si aggiungono i numerosi infortuni che lo hanno frenato. Ecco perché, in virtù di ciò e di un contratto in scadenza nel 2023, la Dea potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire per poter monetizzare senza ...

