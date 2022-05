Assolto il tassista che ha investito e ucciso la 16enne Alice Galli a Roma

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il gup di, al termine di un processo con rito abbreviato, hacon la formula "perché il fatto non sussiste" Claudio Baiocchi, ilche il 20 maggio del 2017 investì e uccise la, a Porta Metronia in Largo Amba Aradam, nel quartiereno di San Giovanni. La procura aveva chiesto una condanna a 8 mesi. La posizione di Baiocchi era stata archiviata in precedenza dopo che una perizia aveva stabilito che l'uomo procedeva a una velocità di 35 chilometri orari e la ragazza aveva attraversato la strada con il semaforo pedonale rosso. In seguito la famiglia aveva chiesto la riapertura dell'indagine sostenendo che ilprocedeva a una velocità superiore, come riportato anche nel capo di imputazione, «una ...

