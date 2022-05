Arte è Vita; la nuova collezione Peserico Primavera Estate (Di venerdì 6 maggio 2022) Life&People.it Una tela bianca e grezza, quella che serve a Peserico, brand di lusso italiano, per creare la sua nuova collezione Primavera/Estate 2022. Arte e Vita entrano in simbiosi per rendere i nostri capi delle vere e proprie opere d’Arte da indossare. Una moda che va oltre le tendenze, uno stile che mette in comunicazione la donna contemporanea con il suo IO più intimo, raggiungendo una maggiore consapevolezza della sua fisicità e spiritualità. Peserico:storia di un brand di nicchia basato sui principi Made in Italy Da piccolo laboratorio ad azienda con centinaia di dipendenti. Il passaggio da azienda manifatturiera a retailer è avvenuto in poco più di 50 anni; una gestione a livello familiare che non ha mai abbandonato ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 6 maggio 2022) Life&People.it Una tela bianca e grezza, quella che serve a, brand di lusso italiano, per creare la sua2022.entrano in simbiosi per rendere i nostri capi delle vere e proprie opere d’da indossare. Una moda che va oltre le tendenze, uno stile che mette in comunicazione la donna contemporanea con il suo IO più intimo, raggiungendo una maggiore consapevolezza della sua fisicità e spiritualità.:storia di un brand di nicchia basato sui principi Made in Italy Da piccolo laboratorio ad azienda con centinaia di dipendenti. Il passaggio da azienda manifatturiera a retailer è avvenuto in poco più di 50 anni; una gestione a livello familiare che non ha mai abbandonato ...

