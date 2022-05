Armi consacrate col sangue | la scoperta che terrorizza i russi | cosa significa questo simbolo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il fatto che la propaganda russa debba vendere robaccia “magica” ai suoi seguaci dimostra probabilmente che le cose non stanno andando come previsto da Vladimir Putin. Sebbene la guerra sia crudele e vada avanti da oltre due mesi, fanno quasi sorridere le accuse rivolte agli ucraini, che starebbero praticando “magia nera”, come dimostrerebbe un presunto “sigillo satanico” trovato su un muro di quello che secondo isarebbe un quartier generale dell'esercito ucraino. Magie e rituali che sono accreditati niente di meno che da Ria Novosti, agenzia di stampa statale di Mosca: al Cremlino sono davvero così disperati per ricorrere atipo di notizie? Non siamo più nel Medioevo, e da un bel pezzo… Ciò non toglie che ci possano essere residue e irrilevanti credenze culturali e superstiziose, sia da parte ucraina che da quella russa, ma da ...