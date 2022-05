Armando Incarnato scopre gli altarini di Alessandra Vicinanza: “Ragazze che ti fanno compagnia”, la reazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, Ida Platano è stata al centro di diverse discussioni. Il suo rapporto con Alessandro Vicinanza è tornato argomento di dibattito, con Armando Incarnato che è intervenuto in modo diretto contro il cavaliere, svelando dei dettagli della sua vita privata. Anche Riccardo Guarnieri ha avuto un confronto con l’ex fiamma di Ida Platano. Alessandra Vicinanza si difende da Armando Incarnato a Uomini e Donne Alessandro Vicinanza, nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, era in grande spolvero. Il cavaliere ha aperto il suo cuore e la bocca, facendo uscire tutto ciò che pensa su chiunque si presentasse sul suo cammino. A incrociare il suo percorso sono stati Armando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, Ida Platano è stata al centro di diverse discussioni. Il suo rapporto con Alessandroè tornato argomento di dibattito, conche è intervenuto in modo diretto contro il cavaliere, svelando dei dettagli della sua vita privata. Anche Riccardo Guarnieri ha avuto un confronto con l’ex fiamma di Ida Platano.si difende daa Uomini e Donne Alessandro, nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, era in grande spolvero. Il cavaliere ha aperto il suo cuore e la bocca, facendo uscire tutto ciò che pensa su chiunque si presentasse sul suo cammino. A incrociare il suo percorso sono stati...

