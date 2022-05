Andrea Chimenti | “Il deserto | la notte e il mare” live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

(Di venerdì 6 maggio 2022) Conosco e apprezzo tantissimodai tempi dei Moda, tra gli esponenti di punta della new wave fiorentina. Nel frattempo lui ha esplorato altre forme artistiche: attore teatrale, regista, installazioni, colonne sonore… Con “IlLaIl”, su etichetta Vrec, Audioglobe distribuzione,è tornato sulle scene musicali con materiale inedito a 6 anni dal disco “Yuri” (2015) per quello che è il suo decimo album in studio. Splendida occasione per averlo finalmente dal vivo aldel, dove è venuto accompagnato da Cristiano Roversi, che è anche produttore dell’album, alle tastiere e Francesco Capiotti alla ...

