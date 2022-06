Andiamo a Vienna | Divertimento | storia | cinema e teatro

Leggi su thegametv

(Di venerdì 6 maggio 2022) Da oggi, su TheGameTV, abbiamo deciso di portare un nuovo format dove parleremo di viaggi, anzi… di esperienze di viaggio. Vogliamo trasmettervi la bellezza di ciò che abbiamo visto: non per sostituirci alla vostra avventura, bensì per convincervi o meno sulla meta del vostro prossimo viaggio. Oggi si parte da, la capitale dell’Austria Prima di iniziare voglio presentarmi. In realtà la mia “biografia” la trovate scorrendo alla fine della pagina. Comunque, mi chiamo Andrea Pimpini. Sono un cantautore e il fondatore di questo magazine. Ho portato avanti varie iniziative condivise su Il Messaggero, Radio Capital, Radio 24 del Sole 24 Ore, ecc. Nel 2021 sono entrato in una classifica internazionale su Billboard. Nonostante tutto, però, viaggio ancora col biglietto ultra economy (che di più non si può). Ryanair regalami un biglietto. Prometto che parlerò bene di ...