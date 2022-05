Ancora vendite a Wall Street e per le Borse Ue è il terzo calo di fila Spread a 200

(Di venerdì 6 maggio 2022) Non bastano i positivi dati sui nuovi posti di lavoro in Usa. Il timore della stagflazione pesa sulle mosse degli investitori. A Milano in luce Stellantis

... che si traducono in aspettativepiù alte sul rialzo dei tassi, hanno mandato in "rosso" le ... Al FTSE MIB di Milano non è bastata Stellantis :su molte banche, ma anche su società ......per Piazza Affari e le Borse europee che hanno ampliato i ribassi sul finale in scia alla nuova ondata diche sta colpendo Wall Street. A pesare i timori per un intervento della Fed... Ancora vendite a Wall Street (Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A pesare è il sell-off che sta interessando i mercati statunitensi ...Gli investitori stranieri hanno ritirato dal mercato cinese capitali per oltre 17 miliardi di dollari, record storico. L'economista Subacchi a HuffPost: ...