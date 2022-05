“Amore eterno”. Aurora Ramazzotti, che sorpresa il regalo di papà Eros (Di venerdì 6 maggio 2022) Aurora Ramazzotti è sempre più attiva su Instagram e nel raccontare la sua vita quotidiana ai fan non ha potuto non mostrare un dolce regalo fatto da papà Eros Ramazzotti. Hanno un ottimo rapporto e infatti non a caso pochi mesi fa sono andati in vacanza insieme anche ai figli di lui, quelli avuti dalla ex Marica Pellegrinelli. Con loro c’era anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, con cui sta insieme da 5 anni. E ha anche un feeling speciale sotto le coperte, come rivelato dalla coppia nell’ultima intervista rilasciata alle Iene incentrata sulla clausola emersa dal contratto prematrimoniale tra J Lo e Ben Affleck che prevede di fare l’Amore quattro volte a settimana. Aurora ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)è sempre più attiva su Instagram e nel raccontare la sua vita quotidiana ai fan non ha potuto non mostrare un dolcefatto da. Hanno un ottimo rapporto e infatti non a caso pochi mesi fa sono andati in vacanza insieme anche ai figli di lui, quelli avuti dalla ex Marica Pellegrinelli. Con loro c’era anche il fidanzato di, Goffredo Cerza, con cui sta insieme da 5 anni. E ha anche un feeling speciale sotto le coperte, come rivelato dalla coppia nell’ultima intervista rilasciata alle Iene incentrata sulla clausola emersa dal contratto prematrimoniale tra J Lo e Ben Affleck che prevede di fare l’quattro volte a settimana....

Advertising

Luciano39420470 : RT @Luciano39420470: Chiediamo riparazione in questi tempi tenebrosi al Cuore Misericordioso di Gesu' Lui L' Amore non Amato! Per tutte le… - trichecco_ : RT @trentunozerotto: Oggi questo signore qui spegne 35 candeline. Ed ogni giorno, almeno per me, Dries Mertens diventa una certezza sempre… - trentunozerotto : Oggi questo signore qui spegne 35 candeline. Ed ogni giorno, almeno per me, Dries Mertens diventa una certezza semp… - Radio1Rai : ??#Radioanchio Edoardo Vianello per il centenario della nascita di #RaimondoVianello: “Rappresenta un po' il tipo di… - CaraStella15 : @Malle166515614 Ok lo scaccolone e C. si sono messi in mezzo,ma chi le ha giurato amore eterno e protezione x la vi… -