Amici | Nunzio torna nella scuola | ecco il suo nuovo ruolo | mai visto prima

(Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparsosua versione originale, sul sito YouMovies.: è stata Maria De Filippi stessa a volerlo fortemente, come mai? Intanto la gara entra nel vivo. Il ballerino si è riaffacciato nello studio diaffiancando Maria in un momento molto importante. I fan del programma, a gran voce, chiedono il suo ritorno: ci sarà un futuro per lui

Advertising

AleCaruso87 : RT @inlovewithedo: questi dueee? #amici #amici21 #fantaamici #alex #alexwyse #nunzio - AleCaruso87 : RT @inlovewithedo: Alex é cotto comunque ? #amici #amici21 #fantaamici #alex #alexwyse #nunzio - AleCaruso87 : RT @tizianasullalun: Sarà dura scegliere finito amici per #Alex ?? #Nunzio o #Cosmary ? ?? #amici21 #alexwyse - AleCaruso87 : RT @pbipp02: Scusate, ma hanno già registrato la finale di ballo di Amici 21? #amici21 #nunzio #cosmary - ParliamoDiNews : Amici 21, Nunzio pronto per un nuovo programma #Amici21 #Seraleamici21 -

Dopo essere stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di, la scorsa settimanaStancampiano è stato eliminato. Il ballerino siciliano è finito al ballottaggio finale con Albe ed è uscito: " Va benissimo così ragazzi sono felice. Perché non ...21,Stancampiano rientra a poco dalla finale: "giudice per un giorno" Dopo essere stato decretato come l'eliminato del settimo serale di21 , quando manca poco alla messa in onda ...Amici, Nunzio torna nella scuola: è stata Maria De Filippi stessa a volerlo fortemente, come mai Intanto la gara entra nel vivo.Nunzio Stancampiano torna al serale di Amici 21 per coprire un ruolo inedito, al fianco di Maria De Filippi: cosa accade prima della semifinale ...