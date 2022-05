Amici, Agata Reale parla della sua malattia: «Ho condotto in condizioni pessime» (Di venerdì 6 maggio 2022) Agata Reale, ex concorrente della sesta edizione di Amici ha rilasciato una lunga intervista al portale Fanpage durante la quale ha parlato della lotta alla malattia. L'ex ballerina del talent show condotto da Maria De Filippi è, infatti, affetta da leucemia promielocitica acuta da alcuni anni ed ora ha deciso di condividere con il pubblico la sua esperienza. Agata Reale oggi: «Ho nascosto la malattia per paura che dicessero fossi in cerca di pubblicità» Agata Reale, l'ex concorrente di Amici 6 ha scoperto di avere una malattia molto grave, ovvero la leucemia promielocitica acuta nel 2019 poco dopo essere convolata a nozze con suo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 6 maggio 2022), ex concorrentesesta edizione diha rilasciato una lunga intervista al portale Fanpage durante la quale hatolotta alla. L'ex ballerina del talent showda Maria De Filippi è, infatti, affetta da leucemia promielocitica acuta da alcuni anni ed ora ha deciso di condividere con il pubblico la sua esperienza.oggi: «Ho nascosto laper paura che dicessero fossi in cerca di pubblicità», l'ex concorrente di6 ha scoperto di avere unamolto grave, ovvero la leucemia promielocitica acuta nel 2019 poco dopo essere convolata a nozze con suo ...

