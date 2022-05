Amici 21, la bella notizia che riguarda Alex Wyse: cosa potrebbe succedere prima della finale (Di venerdì 6 maggio 2022) In vista della finale di Amici 21 arrivano una serie di dettagli su Alex Wyse che sembrano accendere le speranze dei fan del cantante. Sono moltissimi quelli che vorrebbero un suo trionfo nel talent show di Maria De Filippi. Ma si tratta di qualcosa che potrebbe accadere concretamente? LEGGI ANCHE :– Amici 21, Nunzio e il riconoscimento dopo il programma: le sue parole su Maria de Filippi Alex Wyse è l’allievo preferito dal pubblico di Amici 21, ma tutto questo potrebbe non bastare per arrivare in finale. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red CommunicationsAlex è l’allievo preferito dal pubblico: i risultati del ... Leggi su funweek (Di venerdì 6 maggio 2022) In vistadi21 arrivano una serie di dettagli suche sembrano accendere le speranze dei fan del cantante. Sono moltissimi quelli che vorrebbero un suo trionfo nel talent show di Maria De Filippi. Ma si tratta di qualcheaccadere concretamente? LEGGI ANCHE :–21, Nunzio e il riconoscimento dopo il programma: le sue parole su Maria de Filippiè l’allievo preferito dal pubblico di21, ma tutto questonon bastare per arrivare in. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communicationsè l’allievo preferito dal pubblico: i risultati del ...

