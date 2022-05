Ambra Angiolini | senza freni spiffera | “nemmeno un fidanzato mi è rimasto così fedele”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 6 maggio 2022)ha in serbo un grande ritorno in tv e in una veste del tutto nuova. L’amata showgirl infatti sarà uno dei giudici della nuova edizione dell’amatissimo programma X Factor. Di recente ha voluto dedicare un pensiero speciale ad una persona che l’ha sostenuta nuovamente. La conduttrice non ha certo bisogno di presentazione e da quando è poco più di una ragazzina che è entrata nel mondo televisivo e tiene compagnia agli italiani. Oggi è una donna apprezzata e realizzata sotto vari fronti lavorativi.-Altranotizia (fonte: Google)è un’affermata attrice e la sua carriera nel corso degli anni è stata sempre un crescendo. Ha ottenuto numerosissimi successi e riconoscimenti e non può che ritenersi più che soddisfatta dei successi ...