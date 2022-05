Advertising

TopicNews.it

Le sue numerose incisioni per Decca, Universal, Nimbus, Hortus, Tactus,, Stradivarius, ... Nelperiodo di fermo dovuto alla pandemia, ha realizzato progetti speciali online come il ......di Silvia Toffanin l'ex bassista dei Pooh ha voluto raccontare come ha affrontato il... Guardate bene cosa succede sul palco,spiazzato - Guarda Amadeus, il drammatico annuncio della moglie: "Il mio ultimo giorno con la famiglia..." | Tristezza infinita Uno dei conduttori che nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere professionale e competente è lui, Amadeus. Ha conquistato l’attenzione con i suoi programmi cult dell’azienda Rai come I ...