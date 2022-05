Alzheimer | lo studio | “Ecco il biomarcatore che individua la malattia prima dell’insorgenza dei sintomi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Iniziano a dimenticare alcune cose, per arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari. Sono i malati colpiti dalladi, la forma più comune di demenza senile con un’insorgenza subdola e difficile da diagnosticare. Un nuovo, pubblicato oggi su Cell Metabolism, pone le basi per una maggiore comprensione della patologia e apre le possibilità a diagnosi più tempestive. I ricercatori dell’Università della California di San Diego, infatti, hanno scoperto che livelli elevati dell’enzima PHGDH nel sangue sarebbero un indicatore precocedell’negli anziani. Nello, i ricercatori hanno analizzato il tessuto cerebrale osservando che i livelli di espressione del gene che codifica per PHGDH erano costantemente più ...