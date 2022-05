Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (4) (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - "Appare quindi necessario -è la sollecitazione finale di Mattarella- compiere una scelta tra un ricordo comune per le Forze Armate nella Giornata in cui si rende loro onore, con l'alto significato civile e morale di celebrarle congiuntamente nella stessa Giornata, ricordando, in quel giorno, il senso del dovere e il sacrificio di tutti i soldati, di ogni Forza Armata e di ogni suo corpo interno, oppure distinguerle nella memoria. Tenendo anche conto che ciascuna Forza Armata e, al loro interno, ciascun Corpo, Arma o specialità, celebra tradizionalmente, ogni anno, la propria festa in base a circolari, disposizioni o iniziative tradizionali da ciascuna di esse assunta". "Sulla base di queste argomentazioni .conclude il Capo dello Stato- auspico che venga avviata una sollecita riflessione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - "Appare quindi necessario -è la sollecitazione finale di- compiere una scelta tra un ricordo comune per lenellain cui si rende loro onore, con l'alto significato civile e morale di celebrarle congiuntamente nella stessa, ricordando, in quel giorno, il senso del dovere e il sacrificio di tutti i soldati, di ogni Forza Armata e di ogni suo corpo interno, oppure distinguerle nella memoria. Tenendo anche conto che ciascuna Forza Armata e, al loro interno, ciascun Corpo, Arma o specialità, celebra tradizionalmente, ogni anno, la propria festa in base a circolari, disposizioni o iniziative tradizionali da ciascuna di esse assunta". "Sulla base di queste argomentazioni .conclude il Capo dello Stato- auspico che venga avviata una sollecita riflessione ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella firma la legge per la giornata della memoria degli #alpini, ma chiede al governo un'iniziativa per un ricord… - zazoomblog : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata ma serve unica ricorrenza per Forze Armate - #Alpini: #Mattarella… - lucianoghelfi : #Mattarella firma la legge per la giornata della memoria degli #alpini, ma chiede al governo un'iniziativa per un r… - TV7Benevento : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (3) - - TV7Benevento : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (2) - -