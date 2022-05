Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (3) (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - Mattarella naturalmente non entra nelle polemiche che hanno accompagnato l'approvazione della legge riguardo alla data scelta per celebrare la Giornata, il 26 gennaio, che coincide con l'anniversario della battaglia di Nikolajewka, alla vigilia però della Giornata della Memoria. "I caduti delle Forze Armate -scrive il Capo dello Stato nella lettera a Draghi- sono stati protagonisti di molteplici atti di eroismo e di sacrificio per i quali è doveroso ricordarli. Gli eventi bellici più significativi hanno visto quasi sempre insieme, protagoniste, diverse espressioni delle Forze Armate, unite nel sacrificio per il bene del Paese". "Considerate le molteplici e ricche tradizioni delle Forze Armate, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) -naturalmente non entra nelle polemiche che hanno accompagnato l'approvazione dellariguardo alla data scelta per celebrare la, il 26 gennaio, che coincide con l'anniversario della battaglia di Nikolajewka, alla vigilia però delladella Memoria. "I caduti delle-scrive il Capo dello Stato nella lettera a Draghi- sono stati protagonisti di molteplici atti di eroismo e di sacrificio per i quali è doveroso ricordarli. Gli eventi bellici più significativi hanno visto quasi sempre insieme, protagoniste, diverse espressioni delle, unite nel sacrificio per il bene del Paese". "Considerate le molteplici e ricche tradizioni delle, è ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella firma la legge per la giornata della memoria degli #alpini, ma chiede al governo un'iniziativa per un ricord… - zazoomblog : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata ma serve unica ricorrenza per Forze Armate - #Alpini: #Mattarella… - lucianoghelfi : #Mattarella firma la legge per la giornata della memoria degli #alpini, ma chiede al governo un'iniziativa per un r… - TV7Benevento : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (3) - - TV7Benevento : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (2) - -