All’ombra della guerra le grandi manovre della finanza mondiale per provare ad arginare la crisi (Di venerdì 6 maggio 2022) È comprensibile che in questo periodo l’informazione sia concentrata soprattutto sulla guerra, in particolare sul suo aspetto umanitario. Il conflitto sta assumendo giorno dopo giorno dimensioni mondiali nel senso che è coinvolto in esso, anche se non materialmente, un numero di paesi sempre crescente. Anche se non con la presenza in loco, il loro impegno è comunque consistente. Le notizie più eclatanti relegano in quanto tali a livelli di minore visibilità l’informazione di altri argomenti che:, normalmente, sarebbero al centro dell’attenzione. Alcune problematiche, soprattutto economiche, che fino agli inizi di quest’anno erano state al centro dell’attenzione generalizzata, da un pò di tempo ricordano il comportamento di un fiume carsico, comparendo e scomparendo, senza una logica precisa, dagli argomenti trattati dai mezzi dell’informazione. Così potrebbero essere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) È comprensibile che in questo periodo l’informazione sia concentrata soprattutto sulla, in particolare sul suo aspetto umanitario. Il conflitto sta assumendo giorno dopo giorno dimensioni mondiali nel senso che è coinvolto in esso, anche se non materialmente, un numero di paesi sempre crescente. Anche se non con la presenza in loco, il loro impegno è comunque consistente. Le notizie più eclatanti relegano in quanto tali a livelli di minore visibilità l’informazione di altri argomenti che:, normalmente, sarebbero al centro dell’attenzione. Alcune problematiche, soprattutto economiche, che fino agli inizi di quest’anno erano state al centro dell’attenzione generalizzata, da un pò di tempo ricordano il comportamento di un fiume carsico, comparendo e scomparendo, senza una logica precisa, dagli argomenti trattati dai mezzi dell’informazione. Così potrebbero essere ...

Advertising

emergency_ong : Dal #9maggio al #22maggio a Casa EMERGENCY #Milano, ti aspettiamo alla #mostra “All’ombra del Baobab, EMERGENCY e l… - alex_barba76 : RT @Alternativa_it: Il #GreenPass avrebbe dovuto essere uno strumento transitorio, ma della sua fine non si vede neppure l’ombra! Ora il Pa… - adremorot : @Andre_Dalma Non riuscite a fare qualcosa senza fare riferimento a noi eh. È più forte di voi, dovete per forza far… - LauraAluisi : RT @Controchiave: - NipPopOfficial : ??“All’ombra dell’autore - Traduttori nel cassetto” ritorna giovedì 12 maggio dalle 19! @Midorigashira, insieme a… -