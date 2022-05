Alla scoperta della serie di Bosch (Di venerdì 6 maggio 2022) Una serie tv di rara bellezza, amata dAlla critica ma che non ha mai trovato l'affetto del pubblico. Su Amazon Prime Video dal 6 maggio arriva Bosch: Legacy Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Unatv di rara bellezza, amata dcritica ma che non ha mai trovato l'affetto del pubblico. Su Amazon Prime Video dal 6 maggio arriva: Legacy

