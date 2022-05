Alina Kabaeva | l' Ue sanziona l' amante di Putin | ' A lei è stato intestato tutto il suo tesoro'

(Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra in Ucraina non sembra trovare una fine. E l' Unione europea prosegue nella sua politica di sanzioni alla Russia. Il vecchio continente parte all'attacco e abbandona la strada del ...

E per questo motivo anche l' amante di Vladimir Putin ,, è stata inserita nella black list che fa parte del sesto pacchetto di sanzioni Ue, che attualmente si trova sul tavolo del ...Ci avevano provato gi gli americani, ora sono gli europei a tornare alla carica:, considerata la storica fidanzata di Vladimir Putin, stata inserita nella lista nera che parte integrante del sesto pacchetto di sanzioni dell'UE attualmente sul tavolo del Consiglio in ...E per questo motivo anche l'amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, è stata inserita nella black list che fa parte del sesto pacchetto di sanzioni Ue, che attualmente si trova sul tavolo del ...Nella bozza del nuovo documento preparato a Bruxelles compare per la prima volta anche il nome della ex ginnasta ritenuta la fidanzata di Putin ...