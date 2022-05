Alex Del Piero e gli auguri dolcissimi alla figlia: “Buon compleanno amore mio” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Buon compleanno amore mio”, sono gli auguri di Alessandro del Piero alla figlia Dorotoea, condivisi dall’ex-calciatore su Instagram il 5 maggio 2022 nel giorno della ricorrenza. A corredo delle parole, un’emoji di un cuore e una fotografia dolcissima, in cui padre e figlia si abbracciano, stringendosi le mani. Vi raccomandiamo... Tina Kunakey festeggia il compleanno con la figlia di Monica Bellucci Dorotea, 13 enne, è la secondogenita dell’attaccante, avuta dal matrimonio con Sonia Amoruso. All’epoca del loro primo incontro nel 1999, Sonia lavorava come commessa in un negozio di scarpe, come riportava il Corriere della Sera. Il matrimonio tra i due fu ... Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022) “mio”, sono glidi Alessandro delDorotoea, condivisi dall’ex-calciatore su Instagram il 5 maggio 2022 nel giorno della ricorrenza. A corredo delle parole, un’emoji di un cuore e una fotografia dolcissima, in cui padre esi abbracciano, stringendosi le mani. Vi raccomandiamo... Tina Kunakey festeggia ilcon ladi Monica Bellucci Dorotea, 13 enne, è la secondogenita dell’attaccante, avuta dal matrimonio con Sonia Amoruso. All’epoca del loro primo incontro nel 1999, Sonia lavorava come commessa in un negozio di scarpe, come riportava il Corriere della Sera. Il matrimonio tra i due fu ...

