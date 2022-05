Alessandro Benetton, la tragedia del ponte Morandi peserà per sempre sulla sua famiglia (Di venerdì 6 maggio 2022) A Verissimo per presentare il suo libro “La Traiettoria” Alessandro Benetton parla del ponte Morandi, di quella tragedia che nessuno può dimenticare. Non la dimenticano le famiglie delle tante vittime, non la dimentica la sua famiglia perché sarà sempre legata ai Benetton. Il suo libro ripercorre i suoi 58 anni di vita e in quegli anni c’è anche quel disastro, ci sono quelle immagini che abbiamo tutti ancora negli occhi. Un film non sarebbe stato così orribile ma è accaduto davvero e con il passare degli anni resta tutta la tragedia perché 43 persone sono morte. A Verissimo Alessandro Benetton racconta che avrebbero dovuto chiedere subito scusa ma spiega anche altro. Alessandro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 maggio 2022) A Verissimo per presentare il suo libro “La Traiettoria”parla del, di quellache nessuno può dimenticare. Non la dimenticano le famiglie delle tante vittime, non la dimentica la suaperché saràlegata ai. Il suo libro ripercorre i suoi 58 anni di vita e in quegli anni c’è anche quel disastro, ci sono quelle immagini che abbiamo tutti ancora negli occhi. Un film non sarebbe stato così orribile ma è accaduto davvero e con il passare degli anni resta tutta laperché 43 persone sono morte. A Verissimoracconta che avrebbero dovuto chiedere subito scusa ma spiega anche altro....

