Alessandria-Vicenza, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Una partita che vale un’intera stagione. È l’ultima giornata del campionato cadetto di Serie B, ma Alessandria-Vicenza ha il sapore dello spareggio per conquistare, almeno, i playout di fine regular season. La salvezza diretta, infatti, è ormai sfumata con la SPAL che ha staccato irrimediabilmente il trenino delle disperazione. Tra i grigi ed i biancorossi si annida il Cosenza (di scena in casa col Cittadella) che sarà super interessato al risultato che maturerà al Moccagatta. È rimasto un posto disponibile per la Serie C e nessuna delle tre contendenti vuole accomodarsi su quel treno. Ecco le ultime dalla gara che si giocherà questa sera in terra piemontese, con Moreno Longo e Francesco Baldini pronti ad innalzare al cielo le ultime preghiere della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Una partita che vale un’intera stagione. È l’ultima giornata del campionato cadetto diB, maha il sapore dello spareggio per conquistare, almeno, i playout di fine regular season. La salvezza, infatti, è ormai sfumata con la SPAL che ha staccato irrimediabilmente il trenino delle disperazione. Tra i grigi ed i biancorossi si annida il Cosenza (di scena in casa col Cittadella) che sarà super interessato al risultato che maturerà al Moccagatta. È rimasto un posto disponibile per laC e nessuna delle tre contendenti vuole accomodarsi su quel treno. Ecco le ultime dalla gara che si giocherà questa sera in terra piemontese, con Moreno Longo e Francesco Baldini pronti ad innalzare al cielo le ultime preghiere della ...

Advertising

TUTTOB1 : Serie B, Alessandria-LR Vicenza: le probabili formazioni - tabellamercatob : Ultima giornata #SerieB A seguire convocati e undici schierati lo scorso turno /1 Alle 18.15 #CrotoneParma… - faustomamberti : @Skriniariano Io ho Alessandria-Vicenza, veda un po' lei... - TUTTOB1 : GdV: 'Il Lane si gioca tutto in una notte. Con l'Alessandria sfida decisiva' - dialessandria : Alessandria e Vicenza si giocano tutto in 90'. Ai veneti serve soltanto vincere, <br/> per i grigi possibili tutte… -