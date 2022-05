Alessandria-Vicenza, le formazioni ufficiali: un ex Lazio si gioca la salvezza, c'è Ranocchia (Di venerdì 6 maggio 2022) Le formazioni ufficiali di Alessandria-Vicenza, ultima giornata di Serie B: Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Casarini, Prestia; Pi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Ledi, ultima giornata di Serie B:(3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Casarini, Prestia; Pi...

Advertising

StampaAlessandr : Calcio serie B, Alessandria - Vicenza/ La diretta - infoitinterno : Alessandria-Vicenza, i convocati di Baldini: recuperati Greco e Bikel. C'è anche Meggiorini - infoitinterno : Verso Alessandria-LR Vicenza: i convocati biancorossi - infoitinterno : Qui LR Vicenza: in 24 convocati da mister Baldini per Alessandria-Vicenza - infoitinterno : Baldini (LR Vicenza): col Lecce «in 15' abbiamo rimesso in piedi una stagione, ora siamo pronti per l'Alessandria!' -